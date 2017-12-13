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Регион 13.12.2017 18:14

Саакашвили объявил бойкот грузинскому правосудию - адвокат

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказывается участвовать в проходящих в республике судебных процессах, по возбужденным в отношении него делам, заявил в среду на заседании Тбилисского городского суда адвокат Давид Какоишвили.

"У нас были переговоры с Михаилом Саакашвили, и он заявил об отказе в участии в судебных процессах против него в Грузии, так как Европейский суд по правам человека совсем недавно выявил факты политического преследования со стороны грузинского государства, в частности, в отношении бывшего премьер-министра Вано Мерабишвили, отбывающего тюремный срок. Саакашвили также считает, что олигархические режимы Украины и Грузии по одному сценарию осуществляют его политическое преследование", - сказал Д.Какоишвили.

Он отметил, что М.Саакашвили с этого дня отказывается от услуг нанятых им адвокатов.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СААКАШВИЛИ, СУДЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]