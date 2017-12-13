Саакашвили объявил бойкот грузинскому правосудию - адвокат

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказывается участвовать в проходящих в республике судебных процессах, по возбужденным в отношении него делам, заявил в среду на заседании Тбилисского городского суда адвокат Давид Какоишвили.

"У нас были переговоры с Михаилом Саакашвили, и он заявил об отказе в участии в судебных процессах против него в Грузии, так как Европейский суд по правам человека совсем недавно выявил факты политического преследования со стороны грузинского государства, в частности, в отношении бывшего премьер-министра Вано Мерабишвили, отбывающего тюремный срок. Саакашвили также считает, что олигархические режимы Украины и Грузии по одному сценарию осуществляют его политическое преследование", - сказал Д.Какоишвили.

Он отметил, что М.Саакашвили с этого дня отказывается от услуг нанятых им адвокатов.