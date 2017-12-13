Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   1.9983 RUR   0.0287 GBR   2.2653 TRY   0.4424

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.99 Brent   64.69

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 15 Дек 10° 16 Дек 11°

Дальнее зарубежье 13.12.2017 18:31

Король Саудовской Аравии заявил о праве палестинцев на столицу в Восточном Иерусалиме

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдул Азиз Аль Сауд заявил, что у палестинцев есть право на то, чтобы Восточный Иерусалим стал столицей Палестины, сообщают арабские СМИ.

"Королевство призывает к политическому решению регионального кризиса. Главным вопросом является Палестина и восстановление законных прав народа Палестины, в том числе права создать независимое государство со столицей в Восточном Иерусалиме", - заявил король.

Король Салман поднял вопрос Иерусалима на встрече Консультативного совета Саудовской Аравии, он не принимает участие в саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС), проходящей в Стамбуле.

"Мы еще раз выражаем сожаление о решении США по Иерусалиму", - добавил король.

Проходящий в среду в Стамбуле саммит созван в связи с решением президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Участники саммита по итогам саммита должны представить заявление с призывом признать Восточный Иерусалим оккупированной столицей Палестины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: САУДАРАВИЯ, КОРОЛЬ, ИЕРУСАЛИМ


Похожие новости


Король Саудовской Аравии стал почетным доктором МГИМО Король Саудовской Аравии призывает Иран придерживаться принципов добрососедства на Ближнем Востоке Король Саудовской Аравии: мы требуем от Ирана отказаться от вмешательства в дела стран Ближнего Востока Саудовская Аравия будет взаимодействовать с РФ с целью достижения стабильности на мировом рынке нефти - король Короля Саудовской Аравии ждут в РФ в начале октября - Богданов Король Саудовской Аравии Салман посетит Россию в октябре - газета

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]