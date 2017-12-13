Король Саудовской Аравии заявил о праве палестинцев на столицу в Восточном Иерусалиме

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдул Азиз Аль Сауд заявил, что у палестинцев есть право на то, чтобы Восточный Иерусалим стал столицей Палестины, сообщают арабские СМИ.

"Королевство призывает к политическому решению регионального кризиса. Главным вопросом является Палестина и восстановление законных прав народа Палестины, в том числе права создать независимое государство со столицей в Восточном Иерусалиме", - заявил король.

Король Салман поднял вопрос Иерусалима на встрече Консультативного совета Саудовской Аравии, он не принимает участие в саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС), проходящей в Стамбуле.

"Мы еще раз выражаем сожаление о решении США по Иерусалиму", - добавил король.

Проходящий в среду в Стамбуле саммит созван в связи с решением президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Участники саммита по итогам саммита должны представить заявление с призывом признать Восточный Иерусалим оккупированной столицей Палестины.