Блок Меркель приступает к консультациям по коалиции с СДПГ

Консультации по коалиции между блоком Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), возглавляемым Ангелой Меркель, и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) Мартина Шульца стартуют в среду, передает радиостанция "Дойче велле".
Встреча запланирована на вечер среды.
"Дойче велле" отмечает, что позже в декабре может состояться вторая встреча между руководителями партий. Третий раунд переговоров, как ожидается, пройдет уже в январе 2018 года.
8 декабря М.Шульц был переизбран председателем СДПГ. Помимо этого члены СДПГ проголосовали на партийном съезде за начало консультаций с блоком ХДС/ХСС.
При этом подход к коалиционным переговорам, отмечает "Дойче велле", сильно отличается у германских социал-демократов и консерваторов. Так, М.Шульц ранее заявлял, что партия готова рассмотреть различные варианты развития политических событий в стране - "большую коалицию", правительство меньшинства или проведение повторных выборов в бундестаг. В свою очередь, зампредседателя СДПГ Ральф Штенгер резко раскритиковал возможное формирование с ХДС/ХСС "большой коалиции".
Некоторые социал-демократы высказались за формирование такого правительства ФРГ, где кооперация между двумя партиями будет осуществляться лишь по наиболее значимым вопросам, а в остальном им будет предоставлена свобода действий.
Между тем, А.Меркель не раз заявляла о негативном отношении как к новым выборам в парламент ФРГ, так и к правительству меньшинства, которое, по ее мнению, не принесет стабильности для Германии.
Германия не может сформировать правительство с сентябрьских выборов в бундестаг. Тогда М.Шульц заявил, что его партия уходит в оппозицию и не будет участвовать в правительстве. Переговоры между консервативным блоком А.Меркель и двумя менее крупными партиями о формировании коалиции закончились безуспешно.
Социал-демократы в итоге не поддержали предложение о формировании коалиции, но отметили, что открыты к дальнейшим переговорам.
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