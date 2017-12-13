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Дальнее зарубежье 13.12.2017 19:03

Блок Меркель приступает к консультациям по коалиции с СДПГ

Консультации по коалиции между блоком Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), возглавляемым Ангелой Меркель, и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) Мартина Шульца стартуют в среду, передает радиостанция "Дойче велле".

Встреча запланирована на вечер среды.

"Дойче велле" отмечает, что позже в декабре может состояться вторая встреча между руководителями партий. Третий раунд переговоров, как ожидается, пройдет уже в январе 2018 года.

8 декабря М.Шульц был переизбран председателем СДПГ. Помимо этого члены СДПГ проголосовали на партийном съезде за начало консультаций с блоком ХДС/ХСС.

При этом подход к коалиционным переговорам, отмечает "Дойче велле", сильно отличается у германских социал-демократов и консерваторов. Так, М.Шульц ранее заявлял, что партия готова рассмотреть различные варианты развития политических событий в стране - "большую коалицию", правительство меньшинства или проведение повторных выборов в бундестаг. В свою очередь, зампредседателя СДПГ Ральф Штенгер резко раскритиковал возможное формирование с ХДС/ХСС "большой коалиции".

Некоторые социал-демократы высказались за формирование такого правительства ФРГ, где кооперация между двумя партиями будет осуществляться лишь по наиболее значимым вопросам, а в остальном им будет предоставлена свобода действий.

Между тем, А.Меркель не раз заявляла о негативном отношении как к новым выборам в парламент ФРГ, так и к правительству меньшинства, которое, по ее мнению, не принесет стабильности для Германии.

Германия не может сформировать правительство с сентябрьских выборов в бундестаг. Тогда М.Шульц заявил, что его партия уходит в оппозицию и не будет участвовать в правительстве. Переговоры между консервативным блоком А.Меркель и двумя менее крупными партиями о формировании коалиции закончились безуспешно.

Социал-демократы в итоге не поддержали предложение о формировании коалиции, но отметили, что открыты к дальнейшим переговорам.

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Тэги: ФРГ, КОАЛИЦИЯ, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]