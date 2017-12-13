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Внешняя политика 13.12.2017 16:57

Президент Алиев призвал США пересмотреть решение по Иерусалиму

Решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переноса американского посольства в этот город отрицательно повлияет на урегулирование палестино-израильского конфликта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переноса американского посольства в этот город вызывает у нас беспокойство. Это решение негативно повлияет на справедливое и всестороннее урегулирования палестино-израильского конфликта, может иметь опасные последствия для Ближнего Востока. Считаю, что США должны пересмотреть данное решение", - сказал И.Алиев в среду на чрезвычайном саммите Организации Исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле.

По его словам, Азербайджан поддерживает мирное урегулирование конфликта по принципу двух стран, Восточный Иерусалим должен быть столицей Палестины.

И.Алиев подчеркнул, что Азербайджан вносит значительный вклад в дело продвижения исламской солидарности. "2017 год объявлен в Азербайджане "Годом Исламской солидарности". До конца декабря в Баку пройдет международная конференция с целью исламского сотрудничества и взаимной поддержки", - отметил он.

6 декабря президент США Д.Трамп объявил, что Вашингтон признает Иерусалим столицей Израиля и о подготовке переноса туда из Тель-Авива американского посольства.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, ИЕРУСАЛИМ, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]