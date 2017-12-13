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Дальнее зарубежье 13.12.2017 19:17

Будущие отношения ЕС с Великобританией обусловлены реализацией договоренностей первого этапа Brexit - глава Европарламента

Отмеченный Европарламентом в принятой в среду резолюции прогресс на переговорах по Brexit является важным шагом, который позволит перейти ко второй фазе этого процесса, заявил председатель ЕП Антонио Таяни.

"Я хочу поздравить нашего переговорщика Мишеля Барнье с этим достижением и подчеркнуть, что двадцать семь государств-членов и три института (ЕС) продемонстрировали единство, прозрачность и целеустремленность на этом деликатном первом этапе. Я также хотел бы поблагодарить премьер-министра (Великобритании Терезу Мэй - ИФ) за ее конструктивный подход в поддержке соглашения на прошлой неделе", - говорится в заявлении главы Европарламента после голосования в Страсбурге по резолюции по Brexit ввиду предстоящего саммита ЕС, на котором в составе 27 государств будет рассмотрена ситуация с переговорами.

"Хотя я настроен оптимистично в отношении второго этапа, мы должны обеспечить, чтобы совместный доклад, представленный на прошлой неделе, был полностью и добросовестно преобразован в формулировки договора о выходе (Великобритании - ИФ). Не начнутся никакие обсуждения будущих отношений, если содержащиеся в нем принципы не будут реализованы", - предупредил А.Таяни.

По его мнению, констатация "достаточного прогресса" на переговорах не означает, что все проблемы решены.

"В принятой сегодня резолюции подробно излагаются наши последние обеспокоенности. Мы будем внимательно следить за вопросами, касающимися прав граждан, включая административную процедуру, установленную в Великобритании для защиты ее особого статуса, и решения, предложенного для Северной Ирландии", - отметил председатель Европейского парламента.

Он заявил, что с нетерпением ожидает изложения позиции Европарламента главам государств и правительств в своем выступлении в Европейском Совете в четверг, 14 декабря. А.Таяни также сообщил, что намерен "защищать прерогативу парламента в отношении реформы убежища".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]