Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 50 населенных пунктов

Производственное объединение «Азеригаз» компании SOCAR в январе-ноябре газифицировало 52 населенных пункта, отмечается в сообщении Госнефтекомпании.
«За отчетный период для расширения возможностей газотранспортной сети и для газификации населенных пунктов проложено 1336,4 км новых газопроводов и отремонтировано 204,4 км газопроводов. В результате проведенных работ в республике в январе-ноябре газифицировано 52 населенных пункта в Геранбойском, Агджабединском, Бардинском, Шекинском, Уджарском, Губинском, Гусарском, Огузском, Имишлинском, Саатлинском, Сабирабадском, Леринском, Агстафинском, Хачмазском, Биласуварском, Астаринском, Джалилабадском и Масаллинском районах», - отмечается в сообщении.
Работы по газификации велись в рамках реализации «Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2014-2018гг» и «Госпрограммы социально-экономического развития пригородов Баку на 2014-2016гг».
Как сообщалось ранее, Азеригаз в 2016 году газифицировал 209 населенных пунктов.
Н.Аббасова
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