В банке ВТБ (Азербайджан) можно оформить заказ на депозит в онлайн-режиме

С целью повышения качества обслуживания, банк ВТБ (Азербайджан) внедрил возможность онлайн заказа депозитного счета через корпоративный сайт банка. Новая услуга обеспечит максимальный комфорт для клиента, позволив сэкономить время ожидания на подготовку всех необходимых документов.
Чтобы запросить оформление депозитного счета, клиенту достаточно зайти на сайт банка www.vtb.az, выбрать опцию «Заказать депозит» и заполнить открывшуюся заявку. Получив запрос, сотрудник банка связывается с заявителем и назначает удобное для клиента время визита в офис банка, где уже будут подготовлены все необходимые для подписи документы. Также в случае если клиент желает ежемесячно получать проценты с депозита на пластиковую карту, то возможно сразу же заказать и депозитную пластиковую карту. Таким образом, придя в банк клиент сможет оперативно разместить депозит, а также получить депозитную пластиковую карту.
Напомним, что ВТБ (Азербайджан) предлагает выгодные условия по таким депозитам как «Выгодный», «Универсальный» и «Свободный». В зависимости от выбранного депозита максимальная ставка составляет 12% и счет можно открыть в манатах, рублях или долларах.
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