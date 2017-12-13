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Карабахский конфликт 13.12.2017 17:26

Армения не может считаться другом мусульманских стран, так как уничтожает исламское наследие – президент Азербайджана

Армения не может являться другом для мусульманских стран в силу своей политики уничтожения памятников исламского наследия на оккупированных азербайджанских территориях, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Армения уничтожила там (на оккупированных территориях Азербайджана-ИФ) все памятники культуры, включая мечети и памятники исламского наследия. Наряду с этим, Армения хочет установить дружеские отношения с различными мусульманскими странами. Это самое большое лицемерие. Мусульмане мира должны знать, разрушающая наши святые мечети Армения, не может быть другом мусульманской страны»,- сказал И.Алиев в среду на чрезвычайном саммите Организации Исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле.

Он напомнил, что более 20 лет Армения удерживает под оккупацией нагорно-карабахский регион Азербайджана и 7 районов, прилегающих к нему. Более 1 млн. азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами в результате агрессии Армении.

«Оккупированные территории были полностью подвергнуты этнической чистке и разграблены»,- отметил он.

Президент добавил, что официальный Ереван отказывается выполнять документы и резолюции международных структур, требующие незамедлительного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении из оккупированных ею азербайджанских территорий.

И.Алиев также выразил благодарность странам-членам ОИС и мусульманским организациям мира за поддержку справедливой позиции Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, МУСУЛЬМАНЕ, АРМЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]