Армения не может считаться другом мусульманских стран, так как уничтожает исламское наследие – президент Азербайджана

Армения не может являться другом для мусульманских стран в силу своей политики уничтожения памятников исламского наследия на оккупированных азербайджанских территориях, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Армения уничтожила там (на оккупированных территориях Азербайджана-ИФ) все памятники культуры, включая мечети и памятники исламского наследия. Наряду с этим, Армения хочет установить дружеские отношения с различными мусульманскими странами. Это самое большое лицемерие. Мусульмане мира должны знать, разрушающая наши святые мечети Армения, не может быть другом мусульманской страны»,- сказал И.Алиев в среду на чрезвычайном саммите Организации Исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле.
Он напомнил, что более 20 лет Армения удерживает под оккупацией нагорно-карабахский регион Азербайджана и 7 районов, прилегающих к нему. Более 1 млн. азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами в результате агрессии Армении.
«Оккупированные территории были полностью подвергнуты этнической чистке и разграблены»,- отметил он.
Президент добавил, что официальный Ереван отказывается выполнять документы и резолюции международных структур, требующие незамедлительного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении из оккупированных ею азербайджанских территорий.
И.Алиев также выразил благодарность странам-членам ОИС и мусульманским организациям мира за поддержку справедливой позиции Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте.
Ф.Исазаде
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