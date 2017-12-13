Страны-участницы Организации исламского сотрудничества (ОИС) в среду на саммите в Стамбуле призвали ООН "защитить статус" Иерусалима, сообщает телеканал Си-Эн-Эн-Тюрк.

В финальном коммюнике, распространенном по итогам саммита, говорится, что ОИС поднимет вопрос об Иерусалиме на Генеральной Ассамблее ООН, если СБ ООН "не примет должных мер".

Кроме того, члены организации потребовали от Израиля "прекратить оккупацию" города.

На саммите страны ОИС признали Восточный Иерусалим столицей Палестины в ответ на решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

Это решение вызвало острую критику со стороны мусульманских стран, также оно встретило критику и в странах ЕС.