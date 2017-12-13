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Дальнее зарубежье 13.12.2017 17:38

Организация исламского сотрудничества призвала ООН "защитить статус" Иерусалима

Страны-участницы Организации исламского сотрудничества (ОИС) в среду на саммите в Стамбуле призвали ООН "защитить статус" Иерусалима, сообщает телеканал Си-Эн-Эн-Тюрк.

В финальном коммюнике, распространенном по итогам саммита, говорится, что ОИС поднимет вопрос об Иерусалиме на Генеральной Ассамблее ООН, если СБ ООН "не примет должных мер".

Кроме того, члены организации потребовали от Израиля "прекратить оккупацию" города.

На саммите страны ОИС признали Восточный Иерусалим столицей Палестины в ответ на решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

Это решение вызвало острую критику со стороны мусульманских стран, также оно встретило критику и в странах ЕС.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, ИЕРУСАЛИМ, ООН, ЗАЩИТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]