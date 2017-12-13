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Дальнее зарубежье 13.12.2017 17:39

Организация исламского сотрудничества признала Восточный Иерусалим столицей Палестины и призывает мировое сообщество последовать ее примеру

Организация исламского сотрудничества (ОИС) признала Палестину государством со столицей в Восточном Иерусалиме, говорится в коммюнике, распространенном в среду по итогам внеочередного саммита организации в Стамбуле.

В документе содержится призыв к мировому сообществу последовать этому примеру и признать Восточный Иерусалим оккупированной столицей палестинского государства.

Внеочередной саммит ОИС был созван в связи с решением президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда американское посольство.

На саммите организация отвергла решение американского президента, назвав его "незаконным".

Ранее с призывом ко всем странам, "выступающим в защиту справедливости и международного права", признать Восточный Иерусалим оккупированной столицей палестинского государства выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Этот шаг президента США является попыткой наказать палестинский народ, который десятилетиями противостоит оккупационной политике Израиля. Израиль - государство, проводящее политику террора", - заявил Р.Эрдоган.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ОИС, ИЕРУСАЛИМ, ПРИЗНАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]