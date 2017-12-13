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ТЭК 13.12.2017 17:50

Газпром подписал соглашение о сотрудничестве по СПГ-проекту в Иране

"Газпром" подписал соглашение о сотрудничестве по СПГ-проекту в Иране, передает иранское агентство Shana.

Документ подписан главой "Газпрома" Алексеем Миллером и главой национальной иранской нефтяной компании Али Кардером.

Как сообщалось, "Газпром" подписал меморандум о взаимопонимании по четырем газовым проектам в Иране - Kish, North Pars, Farzad-A, Farzad-B.

"Действительно в рамках того меморандума, который подписан, в том числе смотрим и на сотрудничество по вертикально интегрированной цепочке создания стоимости, который предполагает возможно сжижение газа", - ранее говорил А.Миллер.

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Тэги: ИРАН, РОССИЯ, ГАЗПРОМ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]