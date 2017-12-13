"Газпром" подписал соглашение о сотрудничестве по СПГ-проекту в Иране, передает иранское агентство Shana.

Документ подписан главой "Газпрома" Алексеем Миллером и главой национальной иранской нефтяной компании Али Кардером.

Как сообщалось, "Газпром" подписал меморандум о взаимопонимании по четырем газовым проектам в Иране - Kish, North Pars, Farzad-A, Farzad-B.

"Действительно в рамках того меморандума, который подписан, в том числе смотрим и на сотрудничество по вертикально интегрированной цепочке создания стоимости, который предполагает возможно сжижение газа", - ранее говорил А.Миллер.