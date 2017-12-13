Запасы нефти стран ОЭСР снизились с начала года на 200 млн баррелей

Запасы нефти в странах ОЭСР по состоянию на ноябрь 2017 года снизились с начала года на 200 млн баррелей.

"Процесс балансировки рынка идет полным ходом. Коммерческие запасы нефти в ОЭСР упали в ноябре, а запасы сократились примерно на 200 миллионов баррелей с начала этого года", - приводятся в сообщении ОПЕК слова генерального секретаря картеля Мохаммеда Баркиндо, выступавшего на Международном энергетическом форуме в Пекине.

По состоянию на октябрь запасы нефти в странах ОЭСР превышали средний пятилетний уровень на 140 млн баррелей. Объемы нефти, хранящейся в танкерах в море, с середины года уменьшились еще на 50 млн баррелей.