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ТЭК 13.12.2017 19:17

Запасы нефти стран ОЭСР снизились с начала года на 200 млн баррелей

Запасы нефти в странах ОЭСР по состоянию на ноябрь 2017 года снизились с начала года на 200 млн баррелей.

"Процесс балансировки рынка идет полным ходом. Коммерческие запасы нефти в ОЭСР упали в ноябре, а запасы сократились примерно на 200 миллионов баррелей с начала этого года", - приводятся в сообщении ОПЕК слова генерального секретаря картеля Мохаммеда Баркиндо, выступавшего на Международном энергетическом форуме в Пекине.

По состоянию на октябрь запасы нефти в странах ОЭСР превышали средний пятилетний уровень на 140 млн баррелей. Объемы нефти, хранящейся в танкерах в море, с середины года уменьшились еще на 50 млн баррелей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, ОПЕК, ЗАПАСЫ, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]