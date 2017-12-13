Решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля "не имеет никакого веса", американские власти должны немедленно отозвать его, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Это решение не имеет никакого веса перед законом и совестью", - сказал Р.Т.Эрдоган в среду, выступая на внеочередном саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле.
"Мы ожидаем, что американские власти отзовут это неправильное решение как можно быстрее",- добавил турецкий президент.
Он подчеркнул, что признание Иерусалима столицей Израиля со стороны США "никак не влияет" на страны-участницы ОИС и призвал членов организации "сохранять решительный подход (в вопросе Иерусалима - ИФ)".
Судьба Иерусалима "не может быть передана в руки страны, процветающей на крови и расширении собственных территорий за счет убийства детей, женщин и гражданского населения", добавил президент Турции.
Ранее в среду ОИС признала Палестину государством со столицей в Восточном Иерусалиме и призвала мировое сообщество последовать ее примеру.
Внеочередной саммит ОИС был созван в связи с решением президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда американское посольство. На саммите организация отвергла решение американского президента, назвав его "незаконным".
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