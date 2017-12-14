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Дальнее зарубежье 14.12.2017 10:02

Госсекретарь США призовет страны-члены Совбеза ООН оказывать максимальное давление на КНДР

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Северной Корее призовет стран-членов продолжить оказывать максимальное давление на КНДР, сообщила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

Она напомнила, что Р.Тиллерсон 15 декабря, в пятницу, примет участие в заседании СБ ООН по КНДР на уровне глав и заместителей глав МИД.

"Госсекретарь Тиллерсон повторит, что США и международное сообщество не будут стоять в стороне, в то время как Северная Корея продолжает развивать ядерный и ракетный потенциал, который открыто угрожает международному миру и безопасности", - заявила она.

"Госсекретарь продолжит призывать все государства-члены сотрудничать и оказывать максимально давление на КНДР с тем, чтобы заставить КНДР отказаться от своих ядерных и баллистических ракетных программ", - отметила Х.Нойерт.

Она также добавила, что Р.Тиллерсон встретится с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

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Тэги: США, СОВБЕЗ, ГОССЕКРЕТАРЬ, КНДР


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