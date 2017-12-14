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Дальнее зарубежье 14.12.2017 10:14

Южнокорейский президент надеется на начало "новой эры" в отношениях с Китаем

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин надеется, что по итогам его визита в Китай в отношениях между двумя станами начнется новый этап.

"У граждан Южной Кореи и лидеров бизнеса существует уверенность, что сложная ситуация, сложившаяся в отношениях между двумя странами, которая была вызвана различиями во взглядах, будет изменена, в двухсторонних отношениях начнется новая эра", - заявил президент на встрече предпринимателей Южной Кореи и Китая за круглым столом в Пекине.

Мун Чжэ Ин находится в КНР с первым после вступления в должность визитом.

Как отмечают наблюдатели, главной темой его предстоящих в четверг переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином станет вопрос о снижении напряженности на Корейском полуострове в связи с ракетно-ядерными испытаниями КНДР. Мун Чжэ Ин надеется на поддержку Китаем стремления к мирному урегулированию кризиса.

Самым сложным вопросом, по мнению наблюдателей, станет размещение американской системы ПРО THAAD на территории Южной Кореи, что вызывает острое недовольство Пекина.

Южнокорейское руководство последовательно пытается убедить Китай, что эта система не направлена против него и других стран. Тем не менее, установка системы уже отразилась на торгово-экономическом и другом сотрудничестве между двумя странами.

Так, по данным Банка Кореи, сокращение сотрудничества с Китаем может на 0,4 процентных пункта снизить ожидаемый экономический рост Южной Кореи в 2017 году.

По сообщению Национальной организации туризма Южной Кореи, ее доходы от сокращения числа китайских туристов в 2017 году снизились на $6,5 млрд.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КИТАЙ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]