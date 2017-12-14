Казахстанская оппозиционная Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) призвала руководство АО "АрселорМиттал Темиртау" пойти навстречу бастующим шахтерам и выполнить их требования.
"Мы призываем руководство АО "АрселорМиттал Темиртау" услышать своих горняков и пойти навстречу их справедливым требованиям!", - говорится в заявлении ОСДП, распространенном в четверг.
Кроме того, ОСДП призывает власти "при возникновении трудовых конфликтов прекратить практику обслуживания интересов крупных работодателей, ни в коем случае не прибегать к репрессивным мерам в отношении бастующих".
Вместе с тем партия "призывает бастующих шахтеров сплоченно, организованно, дисциплинированно отстаивать свои права, с полным осознанием вашей правоты, значения вашей активной позиции для всей отрасли и во многом - для всей страны", говорится в заявлении ОСДП.
Как сообщалось, с 11 декабря сотни горняков "АрселорМиттал Темиртау" отказываются покидать шахты в Карагандинской области, добиваясь двукратного увеличения заработной платы, снижения пенсионного возраста и выдвигая другие требования. По последним данным акимата области, в шахтах остаются более 600 шахтеров.
Руководство компании заявило в минувшую среду, что готово продолжать переговоры с бастующими, но при условии, что все шахтеры поднимутся на поверхность.
АО "АрселорМиттал Темиртау" входит в состав международного сталелитейного концерна ArcelorMittal и является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора Казахстана. В состав АО входят меткомбинат и восемь угольных шахт в Карагандинской области, четыре рудника по добыче железной руды в Карагандинской, Акмолинской и Костанайской областях.
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