Саммит ЕС рассмотрит оборонные вопросы, обсудит миграцию и Brexit и заслушает обоснование продления санкций против России

Высокопоставленный чиновник Евросоюза, представлявший на условиях анонимности повестку дня саммита ЕС 14-15 декабря в Брюсселе, сообщил как о предрешенном вопросе о предстоящем продлении экономических санкций в отношении России, о которых пойдет речь на этой встрече в верхах в связи с состоянием минских соглашений.

"Во время ужина (в четверг, 14 декабря - ИФ) госпожа (канцлер ФРГ Ангела - ИФ) Меркель и господин (президент Франции Эмманюэль Макрон - ИФ) возвратятся к вопросу реализации минского процесса, а, следовательно, и к вопросу продления, конечно, уже на техническом уровне, санкций", - сказал собеседник журналистам во вторник.

Он отметил при этом, что стало своего рода традицией, когда в связи с саммитом одно или несколько государств-членов требуют предварительной оценки состоянии минских договоренностей, "исходя из принципа, что возобновление санкций требует политического консенсуса до принятия технического решения".

"Ожидается, что вскоре после саммита последует официальное решение по продлению экономических санкций в отношении России", - сказано и в материалах к Европейскому Совету, распространенных в Брюсселе.

Источник в Совете ЕС пояснил "Интерфаксу", что продление ограничительных мер предусматривается на шесть месяцев, и оно включит существующие на данный момент секторальные санкции без дополнений.

В своем письме-приглашении на саммит главам государств и правительств стран ЕС председатель Евросовета Дональд Туск также указал, что А.Меркель и Э.Макрон сообщат о ходе выполнения минских соглашений "с целью возобновления экономических санкций в отношении России".

В четверг заседания начнутся во второй половине дня с обмена мнениями членов Европейского Совета сначала с председателем Европейского парламента Антонио Таяни, а затем с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Далее главы государств и правительств стран ЕС должны будут одобрить заключения по Постоянному структурированному сотрудничеству (PESCO). По словам функционера ЕС, PESCO важно особенно по трем причинам: оно показывает, что Европа может выполнять задачи в таких чувствительных областях, как безопасность и оборона; это является геополитическим сигналом, что европейцы способны нести ответственность также в военной области; и это показывает, что объединенная Европа "может идти вперед на разных скоростях, оставаясь при этом в инклюзивном контексте".

Кроме того, Евросовет ознакомится с прогрессом в других сферах безопасности и обороны, в частности, в сотрудничестве ЕС и НАТО.

Затем европейские лидеры должны принять заключения по социальным, образовательным аспектам и вопросам культуры. Этот документ, уточнил европейский чиновник, будет опираться на работу, проделанную на внеочередном саммите ЕС в Гетеборге в октябре.

В ходе рабочего ужина, помимо минских соглашений и антироссийских санкций, будет обсуждаться миграция. Предметом этих дебатов станет разосланная европейским лидерам Д.Туском вместе с письмом-приглашением записка, которую глава Евросовета призвал обсудить "открыто и откровенно".

"Я думаю, что важно взглянуть на то, что было сделано и что не сделано за последние два года, и извлечь необходимые уроки. Эта дискуссия станет основой для дальнейшей работы в первой половине 2018 года", - отметил в своем письме Д.Туск.

В приложенной к письму записке говорится, что решение об обязательных квотах для стран ЕС по расселению беженцев внесло раскол в ряды членов союза, и "в этом смысле оно оказалось неэффективным".

Собеседник СМИ уточнил, что никаких заключений по обязательным квотам на саммите не предвидится, пока ожидаются только дебаты. Но, что касается позиции Д.Туска, глава Евросовета "считает, что трудно представить, как можно прийти к консенсусу относительно обязательных квот".

Накануне саммита это вызвало довольно горячую реакцию Европейской комиссии, отвечающей за данную работу. Этот тезис критиковали член ЕК по миграции Димитрис Аврамопулос и первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

"Еврокомиссия полностью не согласна с идеей, из которой следует, что система чрезвычайного расселения оказалась неэффективной. Около 32 тыс. человек были расселены, и это представляет 90% подлежащих переселению", - заявил в среду в Брюсселе журналистам официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

Также во время ужина, по инициативе бельгийского премьер-министра Шарля Мишеля, состоится обмен мнениями относительно заявления президента США Дональда Трампа по Иерусалиму.

"И это будет завершением официальной части саммита", - заявил высокопоставленный функционер ЕС.

На второй день встречи в пятницу, 15 декабря, сообщил он, заседания пройдут в неформальных форматах "инклюзивного саммита зоны евро" и совещания по Brexit - то и другое в составе 27 членов ЕС без Великобритании.

На саммит еврозоны приглашены президент Европейского центрального банка Марио Драги и председатель Еврогруппы Йерун Дейсселблум. Приоритетом этой части встречи в верхах, пояснил чиновник ЕС, должно стать завершение работы по Европейскому банковскому союзу, в частности, внедрение системы гарантии вкладов.

"Самым весомым" досье высокопоставленный представитель ЕС назвал завершающий саммит пункт о Brexit. "Исходя из прорыва, достигнутого (на переговорах - ИФ) на прошлой неделе, председатель Туск предполагает, что Европейский Совет может принять решение о том, что на первой фазе был реализован достаточный прогресс по Ирландии, финансовым вопросам и экспатриантам. То есть могут быть приняты руководящие указания по второй фазе с акцентом на переходный период, но также имея в виду рамки будущих отношений", - сказал источник.

По его словам, если все будет складываться таким образом, то руководящие указания должны будут быть преобразованы в мандат на переговоры по второй фазе. Предложения по этим указаниям будут представлены Еврокомиссией 20 декабря. В свою очередь, Совет ЕС должен утвердить мандат, и вторая фаза сможет начаться с января.

"Что касается рамок наших будущих отношений, помимо всего, что уже подготовлено в ЕС, мы ожидаем больше деталей от наших британских партнеров, чтобы знать их конечные цели", - добавил чиновник, уточнив, что это хотелось бы прояснить к мартовскому саммиту 2018 года.