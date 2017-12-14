Смертник подорвал себя в полицейской академии в Сомали, погибли несколько человек

Взрыв прогремел на территории полицейской академии в столице Сомали городе Могадишо; предположительно, жертвами стали несколько человек, сообщила местная полиция.
Причиной взрыва стал самоподрыв террориста-смертника.
"Мужчина, замаскированный под сотрудника полиции, с начиненным взрывчаткой поясом прошел на территорию академии и подорвал себя", - сообщил представитель полиции.
По его словам, "есть жертвы и много раненых".
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