Смертник подорвал себя в полицейской академии в Сомали, погибли несколько человек

Взрыв прогремел на территории полицейской академии в столице Сомали городе Могадишо; предположительно, жертвами стали несколько человек, сообщила местная полиция.

Причиной взрыва стал самоподрыв террориста-смертника.

"Мужчина, замаскированный под сотрудника полиции, с начиненным взрывчаткой поясом прошел на территорию академии и подорвал себя", - сообщил представитель полиции.

По его словам, "есть жертвы и много раненых".