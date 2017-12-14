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Происшествия 14.12.2017 09:54

Россиянин в ручной клади пытался незаконно провезти в Азербайджан более 14 кг серебра

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте ГТК Азербайджана предотвратили попытку провоза через таможенную границу страны более 14,1 кг незадекларированных ювелирных украшений из серебра, говорится в сообщении Государственного таможенного комитет республики (ГТК).

«В Международном аэропорту им. Гейдара Алиева при прохождении через рентген-аппарат в рюкзаке гражданина России, прибывшего рейсом Стамбул-Баку, были обнаружены ювелирные украшения. При повторной проверке ручной клади россиянина в ней были обнаружены непредставленные таможенному контролю и незадекларированные в устной, в электронной или письменной форме серебряные украшения», - отмечается в информации.

По данным ГТК, экспертиза установила, что обнаруженные ювелирные украшения были изготовлены из сплава серебра 925-ой пробы общим весом 14 кг 191,02 гр.

В связи с фактом провоза ведется расследование.

Н.Аббасова

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Тэги: ГТК, СЕРЕБРО, ПРОВОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]