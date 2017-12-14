Россиянин в ручной клади пытался незаконно провезти в Азербайджан более 14 кг серебра

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте ГТК Азербайджана предотвратили попытку провоза через таможенную границу страны более 14,1 кг незадекларированных ювелирных украшений из серебра, говорится в сообщении Государственного таможенного комитет республики (ГТК).

«В Международном аэропорту им. Гейдара Алиева при прохождении через рентген-аппарат в рюкзаке гражданина России, прибывшего рейсом Стамбул-Баку, были обнаружены ювелирные украшения. При повторной проверке ручной клади россиянина в ней были обнаружены непредставленные таможенному контролю и незадекларированные в устной, в электронной или письменной форме серебряные украшения», - отмечается в информации.

По данным ГТК, экспертиза установила, что обнаруженные ювелирные украшения были изготовлены из сплава серебра 925-ой пробы общим весом 14 кг 191,02 гр.

В связи с фактом провоза ведется расследование.

Н.Аббасова