Азербайджан и Казахстан с 12 января 2018 года начнут применять договор о передаче лиц, осужденных к лишению свободы

Договор между Азербайджаном и Казахстаном о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, вступит в силу 12 января 2018 года.
Заместитель министра иностранных дел Казахстана Галымжан Койшыбаев накануне встретился с послом Азербайджана в Астане Рашадом Маммадовым, сообщает МИД Казахстана.
На встрече состоялся обмен грамотами о ратификации Протокола о внесении изменения в Договор между Казахстаном и Азербайджаном о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания от 10 июня 1997 года.
Документ был подписан в Астане 7 августа 2007 года.
В соответствии с пунктом 1 статьи указанного договора протокол вступает в силу через 30 дней после обмена договаривающимися сторонами ратификационными грамотами, т.е. 12 января 2018 года.
По информации пресс-службы внешнеполитического ведомства, за весомый вклад в укрепление двусторонних отношений Г.Койшыбаев вручил Р.Маммадову памятную медаль "25 лет дипломатической службе Республики Казахстан".
А.Азизов
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