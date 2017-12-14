Азербайджан и Казахстан с 12 января 2018 года начнут применять договор о передаче лиц, осужденных к лишению свободы

Договор между Азербайджаном и Казахстаном о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, вступит в силу 12 января 2018 года.

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Галымжан Койшыбаев накануне встретился с послом Азербайджана в Астане Рашадом Маммадовым, сообщает МИД Казахстана.

На встрече состоялся обмен грамотами о ратификации Протокола о внесении изменения в Договор между Казахстаном и Азербайджаном о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания от 10 июня 1997 года.

Документ был подписан в Астане 7 августа 2007 года.

В соответствии с пунктом 1 статьи указанного договора протокол вступает в силу через 30 дней после обмена договаривающимися сторонами ратификационными грамотами, т.е. 12 января 2018 года.

По информации пресс-службы внешнеполитического ведомства, за весомый вклад в укрепление двусторонних отношений Г.Койшыбаев вручил Р.Маммадову памятную медаль "25 лет дипломатической службе Республики Казахстан".

А.Азизов