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Дальнее зарубежье 14.12.2017 10:39

Несколько человек получили травмы в результате крушения самолета в Канаде, жертв нет

Спасатели обнаружили всех пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту самолета West Wind Aviation, потерпевшего крушение вскоре после вылета из канадского города Фон-дю-Лак; погибших среди них нет, сообщает канадский телеканал Си-би-си со ссылкой на Королевскую канадскую конную полицию.

"Пожара и взрыва не было. Несколько человек получили травмы, некоторые из них - достаточно тяжелые, им потребовалась эвакуация по воздуху", - говорится в сообщении полиции.

Самолет ATR-42 вылетел из аэропорта около 18.15 по местному времени (4.15), на его борту находились 22 пассажира и три члена экипажа. После падения самолет обнаружили менее чем в 1 км от взлетно-посадочной полосы.

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Тэги: КАНАДА, АВИАКАТАСТРОФА, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]