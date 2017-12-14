Несколько человек получили травмы в результате крушения самолета в Канаде, жертв нет

Спасатели обнаружили всех пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту самолета West Wind Aviation, потерпевшего крушение вскоре после вылета из канадского города Фон-дю-Лак; погибших среди них нет, сообщает канадский телеканал Си-би-си со ссылкой на Королевскую канадскую конную полицию.

"Пожара и взрыва не было. Несколько человек получили травмы, некоторые из них - достаточно тяжелые, им потребовалась эвакуация по воздуху", - говорится в сообщении полиции.

Самолет ATR-42 вылетел из аэропорта около 18.15 по местному времени (4.15), на его борту находились 22 пассажира и три члена экипажа. После падения самолет обнаружили менее чем в 1 км от взлетно-посадочной полосы.