Пограничники Азербайджана в 2017 году пресекли попытки ввоза в страну наркотиков на $7,7 млн

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана в 2017 году пресекла попытки незаконного ввоза на территорию республики 156 кг 155,6 гр. наркотических средств.
"Сотрудники ГПС в 2017 году пресекли попытки незаконного ввоза в страну 156 кг 155,6 гр. наркотических средств. Общая стоимость конфискованных наркотических средств оценивается в 13 млн 72 тыс. манатов (около $7,7 млн по текущему курсу - ИФ)", - отмечается в сообщении службы.
В 2017 году пограничниками было выявлено и обезврежено 8 организованных преступных групп, которые занимались незаконным оборотом наркотических средств.
"В отчетном году сотрудники ГПС также задержали 503 нарушителей государственной границы Азербайджана, 4,686 тыс. человек, которые находились в розыске", - подчеркивает Служба.
А.Азизов
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