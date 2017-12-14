В Азербайджане повышаются на 2018 год закупочные цены на хлопок-сырец

Министерство сельского хозяйства Азербайджана достигло договоренности с компаниями, занимающимися переработкой и производством хлопка, о повышении в 2018 году закупочных цен на хлопок-сырец, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве.

В министерстве состоялась встреча с представителями ООО "MKT İK и "CTS AQRO".

"В ходе встречи были обсуждены вопросы хлопкоуборочной кампании в текущем году и планы на 2018 год. Также была достигнута договоренность о повышении закупочных цен на хлопок-сырец у фермеров. Данный шаг повысит интерес фермеров к выращиванию хлопка и позволит увеличить материальное состояние. По каждому сорту хлопка закупочная цена будет увеличена на 100-110 манатов за тонну», - сказали в министерстве.

Согласно договоренности в 2018 году закупочная цена за тонну хлопка 1-го сорта повысится с 500 до 600 манатов, 2-го сорта - с 470 до 580 манатов, 3-го сорта - с 440 до 540 манатов, 4-го сорта - с 400 до 500 манатов.

Б.Рустамбеков