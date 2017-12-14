В Азербайджане повышаются на 2018 год закупочные цены на хлопок-сырец

Министерство сельского хозяйства Азербайджана достигло договоренности с компаниями, занимающимися переработкой и производством хлопка, о повышении в 2018 году закупочных цен на хлопок-сырец, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве.
В министерстве состоялась встреча с представителями ООО "MKT İK и "CTS AQRO".
"В ходе встречи были обсуждены вопросы хлопкоуборочной кампании в текущем году и планы на 2018 год. Также была достигнута договоренность о повышении закупочных цен на хлопок-сырец у фермеров. Данный шаг повысит интерес фермеров к выращиванию хлопка и позволит увеличить материальное состояние. По каждому сорту хлопка закупочная цена будет увеличена на 100-110 манатов за тонну», - сказали в министерстве.
Согласно договоренности в 2018 году закупочная цена за тонну хлопка 1-го сорта повысится с 500 до 600 манатов, 2-го сорта - с 470 до 580 манатов, 3-го сорта - с 440 до 540 манатов, 4-го сорта - с 400 до 500 манатов.
Б.Рустамбеков
На линии фронта погиб солдат азербайджанской армии в результате обстрела со стороны ВС Армении
Президент Алиев принял госминистра Великобритании по торговле
Госпрогранслужба Азербайджана в 2017 году выявила 10 человек, подозреваемых в работе на иностранные спецслужбы
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека – МВД
В 2017 году около 50 человек утонули в водоемах и реках Азербайджана – глава МЧС
Пограничники Азербайджана в 2017 году пресекли попытки ввоза в страну наркотиков на $7,7 млн
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 50 населенных пунктов
Суд по мере пресечения задержанного накануне в Киеве Саакашвили может состояться в понедельник - адвокат политика
Президент Алиев выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Губе
Вице-президент США Пенс отложил визит в Израиль
Собчак сожалеет, что вместо предвыборных дебатов вынуждена общаться с президентом как журналист
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Бакинцы приняли участие в музыкально-поэтическом кругосветном путешествии «80 минут вокруг света»
Состоялось первое заседание нового состава членов правления Caspian European Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Интерфакс-Азербайджан является лидером в 2016-2017гг среди азербайджанских СМИ по числу цитируемости в иностранных и российских СМИ - Интерфакс
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении