Россияне ежегодно выбрасывают 1,6 млн тонн отслужившей электроники - данные ООН

В ООН обеспокоены объемами электронных отходов, которые по большей части не перерабатываются и оказываются на свалках.

"Только в прошлом году из обихода было выведено 44,7 млн тонн мобильных телефонов, компьютеров, видеокамер, телевизоров, пылесосов, холодильников и другой бытовой электроники", - говорится в новом докладе ООН.

Отмечается, что в 2016 году вес электронного "мусора" был равен весу девяти Великих пирамид Гизы или четырех с половиной тысяч Эйфелевых башен. Этим электронным мусором можно загрузить 1,23 миллиона 18-колесных грузовиков, которые покроют весь путь от Нью-Йорка до Бангкока и обратно.

Международное право требует проводить надлежащую утилизацию вышедшей из строя электроники.

Но, как сообщает центр новостей ООН, в 2016 году было собрано и переработано лишь 20% всех электронных отходов. Большинство старых мобильных телефонов, компьютеров и телевизоров оказались на городских свалках, были сожжены вместе с другим мусором или складируются в гаражах и дворах.

По данным ООН, в среднем в 2016 году во всем мире на душу населения приходилось 6,1 кг электронного лома, что на 5% больше, чем в 2014 году. Самые высокие объемы электронного мусора на душу населения - в Норвегии: 28,5 кг, а также в Австралии и Новой Зеландии - по 17,3 кг.

В Европе в целом на одного человека приходится 16,6 кг электронных отходов.

На европейском континенте ежегодно выбрасывают 12,3 млн тонн электроники. Из них 1,9 млн тонн приходится на Германию и по 1,6 млн тонн на Великобританию и Россию.

Вместе с тем, эксперты ООН установили, что у европейцев самый высокий уровень утилизации электроники - 35%.

В США выбрасывают по 11,6 кг электронных отходов на душу населения, а собирают и перерабатывают 17% такого лома.

Эксперты ООН призывают все страны мира принять решительные меры, направленные на организацию надлежащей утилизации и переработки электронных отходов.

Тем более, что переработка электронных отходов может принести значительный доход. Ведь при производстве смартфонов и других электронных изделий используются золото, серебро, медь, платина и другие ценные металлы, которые сегодня вместе с отслужившей техникой также попадают в мусорные баки. Эксперты подсчитали, что в 2016 году стоимость выброшенных ценных материалов, которые можно было бы извлечь, составила $55 млрд - а это ВВП большинства стран мира.