В Белоруссии откажутся от планов по приватизации

Депутаты Палаты представителей Национального собрания Белоруссии одобрили в первом чтении законопроект, который предполагает отказ от создания планов по приватизации госпредприятий, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

"Законопроектом предполагается убрать плановость приватизации. Жизнь показала, что существующий порядок себя не оправдал. Эти планы не срабатывают", - сказал заместитель председателя комиссии по экономической политике нижней палаты парламента Леонид Брич журналистам в четверг в Минске.

Как подчеркнул Л.Брич, "лучше приватизировать предприятие, которое уже само к этому готово: есть весь пакет документов для продажи, есть желание и государства, и предприятия, и инвестора в приватизации".

По словам депутата, еще одно существенное изменение - предполагается, что начальная стоимость продажи предприятия как имущественного комплекса, а также акций предприятий государственной собственности, будет определяться по рыночной стоимости.

Л.Брич отметил, что в целом данный законопроект будет способствовать более эффективной корпоративной деятельности предприятий с государственным участием.

Законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "О приватизации государственного имущества и преобразования государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества" после доработок должен быть одобрен депутатами во втором чтении.