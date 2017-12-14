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СНГ 14.12.2017 12:18

В Белоруссии откажутся от планов по приватизации

Депутаты Палаты представителей Национального собрания Белоруссии одобрили в первом чтении законопроект, который предполагает отказ от создания планов по приватизации госпредприятий, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

"Законопроектом предполагается убрать плановость приватизации. Жизнь показала, что существующий порядок себя не оправдал. Эти планы не срабатывают", - сказал заместитель председателя комиссии по экономической политике нижней палаты парламента Леонид Брич журналистам в четверг в Минске.

Как подчеркнул Л.Брич, "лучше приватизировать предприятие, которое уже само к этому готово: есть весь пакет документов для продажи, есть желание и государства, и предприятия, и инвестора в приватизации".

По словам депутата, еще одно существенное изменение - предполагается, что начальная стоимость продажи предприятия как имущественного комплекса, а также акций предприятий государственной собственности, будет определяться по рыночной стоимости.

Л.Брич отметил, что в целом данный законопроект будет способствовать более эффективной корпоративной деятельности предприятий с государственным участием.

Законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "О приватизации государственного имущества и преобразования государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества" после доработок должен быть одобрен депутатами во втором чтении.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРИВАТИЗАЦИЯ, ЗАКОНОПРОЕКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]