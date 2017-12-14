Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0116 RUR   0.029 GBR   2.2843 TRY   0.4459

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.99 Brent   64.69

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 16 Дек 10° 17 Дек 10°

Дальнее зарубежье 14.12.2017 11:46

В результате взрыва в полицейской академии в Сомали погибли 17 человек

В результате взрыва, прогремевшего на территории полицейской академии в столице Сомали городе Могадишо, погибли 17 человек, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

Более 20 человек получили ранения, некоторые из них - серьезные.

Причиной взрыва стал самоподрыв террориста-смертника, который произошел, когда полицейские собрались для утренней тренировки.

"Мужчина, замаскированный под сотрудника полиции, с начиненным взрывчаткой поясом прошел на территорию академии и подорвал себя", - сообщил представитель полиции.

По его словам, "есть жертвы и много раненых".

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабаб".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СОМАЛИ, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Смертник подорвал себя в полицейской академии в Сомали, погибли несколько человек Число жертв взрыва в столице Сомали приближается к 200 Мощный взрыв прогремел возле резиденции президента в Сомали, есть жертвы - СМИ Сомалийский парламентарий убит при взрыве в Могадишо Жертвами взрыва автомобиля в столице Сомали стали 11 человек Взрыв у здания президентского дворца в столице Сомали организовали террористы "Аш-Шабаб" - ТВ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]