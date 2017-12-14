В результате взрыва в полицейской академии в Сомали погибли 17 человек

В результате взрыва, прогремевшего на территории полицейской академии в столице Сомали городе Могадишо, погибли 17 человек, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

Более 20 человек получили ранения, некоторые из них - серьезные.

Причиной взрыва стал самоподрыв террориста-смертника, который произошел, когда полицейские собрались для утренней тренировки.

"Мужчина, замаскированный под сотрудника полиции, с начиненным взрывчаткой поясом прошел на территорию академии и подорвал себя", - сообщил представитель полиции.

По его словам, "есть жертвы и много раненых".

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабаб".