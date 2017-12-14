Гражданин США готовил теракты в Армении, набирая сообщников через соцсети, заявляют в Ереване

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении объявила в розыск гражданина США армянского происхождения по подозрению в подготовке терактов на территории республики.
Как сообщает пресс-центр СНБ, установлено, что гражданин США, армянин по национальности в сентябре 2017 года зарегистрировал в социальной сети Facebook фейковый аккаунт под именем Martin Avagyan, через который публиковал материалы о формировании группировки "Бойцы во имя справедливости", о тактике ее деятельности, правилах дисциплины ее членов, безопасности и конфиденциальности.
"Через указанный аккаунт распространялись также призывы к осуществлению насилия в отношении представителей правоохранительных органов и должностных лиц Армении, совершению взрывов и поджогов и формированию подобным образом атмосферы всеобщего страха. Р.К. преследовал цель дестабилизации ситуации в Армении, запугивания населения республики, формирования атмосферы страха, оказания незаконного давления на органы государственной власти", - сообщает СНБ.
Согласно сообщению, "набирая людей для осуществления поджогов, взрывов и других представляющих опасность для общества действий, направленных на причинение смерти либо тяжелых телесных повреждений представителям правоохранительных органов и другим должностным лицам, создание реальной угрозы указанных последствий, гражданин США пытался создать преступное сообщество, привлекая армян по национальности, проживающих как в Армении, так и за пределами республики".
"Кроме того, согласно добытым доказательствам, гражданин США советами, указаниями и предоставлением средств посредством сообщников готовил осуществление терактов на территории Армении. Принято решение о привлечении указанного лица в качестве обвиняемого за попытку создания преступного сообщества и подготовку теракта. По решению суда в отношении обвиняемого в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу, он объявлен в розыск", - отмечается в сообщении СНБ.
Генпрокуратурой Армении данные о месте проживания подозреваемого переданы компетентным органам США с целью предотвращения подготавливаемых преступлений, принимаются меры для установления и обнаружения находящихся в Армении сообщников.
На линии фронта погиб солдат азербайджанской армии в результате обстрела со стороны ВС Армении
Президент Алиев принял госминистра Великобритании по торговле
Госпрогранслужба Азербайджана в 2017 году выявила 10 человек, подозреваемых в работе на иностранные спецслужбы
Манат и доллар сохранили позиции на валютном аукционе в четверг
PMD Group вложит 7 млн манатов в строительство ТЦ в ЖК в Ясамальском районе
В Азербайджане повышаются на 2018 год закупочные цены на хлопок-сырец
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека – МВД
В 2017 году около 50 человек утонули в водоемах и реках Азербайджана – глава МЧС
Пограничники Азербайджана в 2017 году пресекли попытки ввоза в страну наркотиков на $7,7 млн
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 50 населенных пунктов
Суд по мере пресечения задержанного накануне в Киеве Саакашвили может состояться в понедельник - адвокат политика
Президент Алиев выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Губе
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Бакинцы приняли участие в музыкально-поэтическом кругосветном путешествии «80 минут вокруг света»
Состоялось первое заседание нового состава членов правления Caspian European Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Интерфакс-Азербайджан является лидером в 2016-2017гг среди азербайджанских СМИ по числу цитируемости в иностранных и российских СМИ - Интерфакс
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении