Гражданин США готовил теракты в Армении, набирая сообщников через соцсети, заявляют в Ереване

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении объявила в розыск гражданина США армянского происхождения по подозрению в подготовке терактов на территории республики.

Как сообщает пресс-центр СНБ, установлено, что гражданин США, армянин по национальности в сентябре 2017 года зарегистрировал в социальной сети Facebook фейковый аккаунт под именем Martin Avagyan, через который публиковал материалы о формировании группировки "Бойцы во имя справедливости", о тактике ее деятельности, правилах дисциплины ее членов, безопасности и конфиденциальности.

"Через указанный аккаунт распространялись также призывы к осуществлению насилия в отношении представителей правоохранительных органов и должностных лиц Армении, совершению взрывов и поджогов и формированию подобным образом атмосферы всеобщего страха. Р.К. преследовал цель дестабилизации ситуации в Армении, запугивания населения республики, формирования атмосферы страха, оказания незаконного давления на органы государственной власти", - сообщает СНБ.

Согласно сообщению, "набирая людей для осуществления поджогов, взрывов и других представляющих опасность для общества действий, направленных на причинение смерти либо тяжелых телесных повреждений представителям правоохранительных органов и другим должностным лицам, создание реальной угрозы указанных последствий, гражданин США пытался создать преступное сообщество, привлекая армян по национальности, проживающих как в Армении, так и за пределами республики".

"Кроме того, согласно добытым доказательствам, гражданин США советами, указаниями и предоставлением средств посредством сообщников готовил осуществление терактов на территории Армении. Принято решение о привлечении указанного лица в качестве обвиняемого за попытку создания преступного сообщества и подготовку теракта. По решению суда в отношении обвиняемого в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу, он объявлен в розыск", - отмечается в сообщении СНБ.

Генпрокуратурой Армении данные о месте проживания подозреваемого переданы компетентным органам США с целью предотвращения подготавливаемых преступлений, принимаются меры для установления и обнаружения находящихся в Армении сообщников.