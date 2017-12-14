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Бизнес и законодательство 14.12.2017 12:10

PMD Group вложит 7 млн манатов в строительство ТЦ в ЖК в Ясамальском районе

ООО "PMD Group" вложит около 7 млн манатов в проектирование и строительство Торгового Центра на территории жилищного комплекса, строящегося в Ясамальском районе Баку, сообщает ООО «MIDA» при Госагентстве жилищного строительства.

"MIDA определилось с компанией, которая построит ТЦ на территории ЖК в Ясамальском районе. Им стало ООО "PMD Group", которая вложит порядка 7 млн манатов на проектирование, строительство и управление торговым центром", - отмечается в сообщении.

Общая площадь ТЦ составит 7 тыс. кв. м. На территории ТЦ будет функционировать супермаркет "Bravo", автостоянка, различные магазины, кафе и рестораны, зоны развлечений для детей и общественные объекты.

Ввод в эксплуатацию ТЦ планируется в четвертом квартале 2019 года.

Как сообщалось ранее, закладка нового жилого комплекс на территории Ясамальского района Баку состоялась 24 декабря 2016 года. Первые жилые дома на территории комплекса будут введены в строй в строй в 2018 году.

Комплекс общей площадью 11,6 гектара будет состоять из 29 многоквартирных жилых зданий. Планируется, что 17 из них будут двухблочными и девятиэтажными, еще 12 - одноблочными и 12-этажными. Все квартиры будут предложены гражданам полностью отремонтированными вместе с кухонной мебелью.

В комплексе, наряду с домами, будет построен ряд социальных объектов. Среди них - детский сад на 240 мест и средняя общеобразовательная школа на 960 учеников.

А.Азизов

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Тэги: MIDA, КОМПЛЕКС, ТЦ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]