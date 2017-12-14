PMD Group вложит 7 млн манатов в строительство ТЦ в ЖК в Ясамальском районе

ООО "PMD Group" вложит около 7 млн манатов в проектирование и строительство Торгового Центра на территории жилищного комплекса, строящегося в Ясамальском районе Баку, сообщает ООО «MIDA» при Госагентстве жилищного строительства.
"MIDA определилось с компанией, которая построит ТЦ на территории ЖК в Ясамальском районе. Им стало ООО "PMD Group", которая вложит порядка 7 млн манатов на проектирование, строительство и управление торговым центром", - отмечается в сообщении.
Общая площадь ТЦ составит 7 тыс. кв. м. На территории ТЦ будет функционировать супермаркет "Bravo", автостоянка, различные магазины, кафе и рестораны, зоны развлечений для детей и общественные объекты.
Ввод в эксплуатацию ТЦ планируется в четвертом квартале 2019 года.
Как сообщалось ранее, закладка нового жилого комплекс на территории Ясамальского района Баку состоялась 24 декабря 2016 года. Первые жилые дома на территории комплекса будут введены в строй в строй в 2018 году.
Комплекс общей площадью 11,6 гектара будет состоять из 29 многоквартирных жилых зданий. Планируется, что 17 из них будут двухблочными и девятиэтажными, еще 12 - одноблочными и 12-этажными. Все квартиры будут предложены гражданам полностью отремонтированными вместе с кухонной мебелью.
В комплексе, наряду с домами, будет построен ряд социальных объектов. Среди них - детский сад на 240 мест и средняя общеобразовательная школа на 960 учеников.
А.Азизов
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