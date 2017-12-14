На линии фронта погиб солдат азербайджанской армии в результате обстрела со стороны ВС Армении

Азербайджанский военнослужащий погиб в результате нарушения ВС Армении режима перемирия в зоне карабахского конфликта, сообщает Минобороны Азербайджана.
"Военнослужащий ВС Азербайджана Физули Салахов погиб в результате нарушения ВС Армении режима прекращения огня", - отмечает Минобороны.
Оборонное ведомство выражает соболезнование семье и близким военнослужащего.
А.Азизов
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