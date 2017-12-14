В 2017 году около 50 человек утонули в водоемах и реках Азербайджана – глава МЧС

Сотрудники МЧС Азербайджана в 2017 году спасли 296 человек, которые могли утонуть, заявил глава ведомства Кемаледдин Гейдаров.

«За отчетный период сотрудники МЧС спасли 145 человек на контролируемых сотрудниками ведомства территориях, еще 151 человек спасен не на контролируемых территориях»,- сообщил К.Гейдаров в ходе заседания коллегии МЧС, посвященном 12-летию создания ведомства.

Он также отметил, что в водоемах и реках республики утонули 47 человек. Все они утонули на не контролируемых территориях. «На контролируемых территориях факта утопления зарегистрировано не было»,- отметил министр.

К.Гейдаров отметил, что за отчетный период в более 3,9 тыс. квартирах и частных домах были выявлены нарушения правил пожарной безопасности. «Отчеты о нарушениях были направлены в газово-эксплуатационные управления для их устранения»,- отметил он.

Ф.Исазаде