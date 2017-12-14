В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека – МВД

Три человека погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана двух дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.

В зафиксированных ДТП пострадал также один человек.

За сутки на территории республики было зафиксировано 105 преступлений, 19 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 24 человек.

Наряду с этим, были задержаны и переданы в следственные органы 23 человека, находящиеся в розыске.

Кроме этого, зафиксировано 6 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и один – с незаконным хранением оружия.

Ф.Исазаде