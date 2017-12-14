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Дальнее зарубежье 14.12.2017 16:27

В Швеции поднимут пенсионный возраст до 64 лет

Швеция намерена увеличить пенсионный возраст с 61 года до 64 лет, сообщают в четверг СМИ этой страны.

"Мы реформируем пенсионную систему Швеции в целях увеличения размера пенсий для нынешних, и для будущих пенсионеров", - отмечается в заявлении министра здравоохранения и социальных дел Швеции Анники Страндхолл и министра по вопросам финансовых рынков Пера Болунда.

"Поскольку повышается средняя продолжительность жизни, то и работать нужно дольше, чтобы пенсии продолжили расти", - говорится в заявлении представителей четырех оппозиционных партий.

Ожидается, что реформа будет проводиться в несколько этапов и будет полностью завершена к 2026 году.

В рамках нынешнего законодательства подданные Швеции могут уйти на пенсию в возрасте 61 года, однако, многие шведы продолжают работать, исходя их финансовых соображений. Согласно данным официальной статистики, в среднем, шведы идут на пенсию в 64,5 года. Реформа позволит подданным Швеции, желающим продолжать трудовую деятельность, работать до 69 лет вместо 67 лет в настоящее время.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, ПЕНСИЯ, ВОЗРАСТ, ПОВЫШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]