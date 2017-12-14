Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0116 RUR   0.029 GBR   2.2843 TRY   0.4459

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.99 Brent   64.69

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 14.12.2017 17:47

Курц надеется заключить до 25 декабря соглашение о коалиции между австрийскими правыми и ультраправыми

Лидер австрийских консерваторов Себастьян Курц рассчитывает, что соглашение о формировании коалиции между правыми и ультраправыми будет заключено до конца следующей недели.

"Я могу сказать, что я оптимистично настроен относительного того, что мы сможем достичь цели по завершению переговоров о формировании коалиции до Рождества (католического Рождества, отмечаемого 25 декабря)", - сказал С.Курц журналистам в четверг после встречи с президентом Австрии Александром ван дер Белленом.

На прошедших в середине октября досрочных парламентских выборах консервативная Австрийская народная партия (АНП), возглавляемая С.Курцом, одержала победу, но не смогла получить большинство в парламенте.

После выборов глава австрийских консерваторов предложил ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) сформировать коалицию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АВСТРИЯ, КОАЛИЦИЯ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Глава австрийских консерваторов Курц предложил ультраправым создать коалицию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]