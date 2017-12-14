Курц надеется заключить до 25 декабря соглашение о коалиции между австрийскими правыми и ультраправыми

Лидер австрийских консерваторов Себастьян Курц рассчитывает, что соглашение о формировании коалиции между правыми и ультраправыми будет заключено до конца следующей недели.

"Я могу сказать, что я оптимистично настроен относительного того, что мы сможем достичь цели по завершению переговоров о формировании коалиции до Рождества (католического Рождества, отмечаемого 25 декабря)", - сказал С.Курц журналистам в четверг после встречи с президентом Австрии Александром ван дер Белленом.

На прошедших в середине октября досрочных парламентских выборах консервативная Австрийская народная партия (АНП), возглавляемая С.Курцом, одержала победу, но не смогла получить большинство в парламенте.

После выборов глава австрийских консерваторов предложил ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) сформировать коалицию.