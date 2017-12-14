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Дальнее зарубежье 14.12.2017 16:48

Лондон лишится менее 4,6 тыс. рабочих мест в финсекторе из-за Brexit - FT

Международные банки, ведущие свою деятельность в Великобритании, переместят из Лондона в свои другие подразделения из-за Brexit менее 4,6 тыс. рабочих мест, или порядка 6% лондонского штата, приводит данные своего собственного исследования газета Financial Times.

Ранее аналитики различных консалтинговых компаний прогнозировали, что с выходом страны из ЕС лондонский Сити лишится десятков тысяч рабочих мест. Так, EY на текущей неделе дал прогноз, согласно которому около 10,5 тыс. банковских сотрудников переедут из Лондона, главным образом во Франкфурт и Дублин.

Исследование FT основано на анализе публичных заявлений представителей 15 крупнейших международных банков и их интервью по поводу ситуации вокруг Brexit.

Так, по оценкам газеты, лишь 350 сотрудников Deutsche Bank покинут Лондон и будут переведены на работу в другие регионы, вместо 4 тыс. сотрудников, о которых в апреле говорила глава отдела банка по работе с регуляторами Сильвия Матерат. JPMorgan, согласно прогнозам FT, перенесет порядка 700 рабочих мест из британской столицы к апрелю 2019 года, а не 4 тыс. - цифра, которую озвучивал CEO банка Джейми Даймон.

Между тем аналитики отмечают, что неопределенность по поводу условий Brexit по-прежнему высока. В частности, если банкам придется переносить часть трейдинговых операций на территорию континентальной Европы, то число рабочих мест, которых лишится Лондон, будет выше, поскольку вслед за собственно трейдерами последуют сотрудники, занимающиеся управлением рисками, мониторингом банковских продуктов и комплаенсом, сообщил топ-менеджер одного из крупных банков, пожелавший остаться анонимным.

Другой вопрос заключается в том, что банки зависят от крупных корпоративных клиентов, и их сотрудники последуют туда, куда переедут офисы таких компаний. При этом многие международные корпорации пока не определились с тем, где разместить свои европейские центры после Brexit.

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Тэги: ЕВРОПА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, БАНКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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