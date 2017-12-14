Лондон лишится менее 4,6 тыс. рабочих мест в финсекторе из-за Brexit - FT

Международные банки, ведущие свою деятельность в Великобритании, переместят из Лондона в свои другие подразделения из-за Brexit менее 4,6 тыс. рабочих мест, или порядка 6% лондонского штата, приводит данные своего собственного исследования газета Financial Times.
Ранее аналитики различных консалтинговых компаний прогнозировали, что с выходом страны из ЕС лондонский Сити лишится десятков тысяч рабочих мест. Так, EY на текущей неделе дал прогноз, согласно которому около 10,5 тыс. банковских сотрудников переедут из Лондона, главным образом во Франкфурт и Дублин.
Исследование FT основано на анализе публичных заявлений представителей 15 крупнейших международных банков и их интервью по поводу ситуации вокруг Brexit.
Так, по оценкам газеты, лишь 350 сотрудников Deutsche Bank покинут Лондон и будут переведены на работу в другие регионы, вместо 4 тыс. сотрудников, о которых в апреле говорила глава отдела банка по работе с регуляторами Сильвия Матерат. JPMorgan, согласно прогнозам FT, перенесет порядка 700 рабочих мест из британской столицы к апрелю 2019 года, а не 4 тыс. - цифра, которую озвучивал CEO банка Джейми Даймон.
Между тем аналитики отмечают, что неопределенность по поводу условий Brexit по-прежнему высока. В частности, если банкам придется переносить часть трейдинговых операций на территорию континентальной Европы, то число рабочих мест, которых лишится Лондон, будет выше, поскольку вслед за собственно трейдерами последуют сотрудники, занимающиеся управлением рисками, мониторингом банковских продуктов и комплаенсом, сообщил топ-менеджер одного из крупных банков, пожелавший остаться анонимным.
Другой вопрос заключается в том, что банки зависят от крупных корпоративных клиентов, и их сотрудники последуют туда, куда переедут офисы таких компаний. При этом многие международные корпорации пока не определились с тем, где разместить свои европейские центры после Brexit.
Азербайджан объявил в международный розыск Гусейнова, который подтасовал документы для получения политубежища за рубежом
Азербайджан амбициозен в проведении Expo-2025 – помощник I вице-президента
На линии фронта погиб солдат азербайджанской армии в результате обстрела со стороны ВС Армении
SOCAR присматривается к НПЗ Isab ЛУКОЙЛа на Сицилии
Международный аэропорт на северо-западе Азербайджана введен в строй после реконструкции
Капвложения в экономику Азербайджана за 11 месяцев сократились на 3%
BP и ее партнеры по проектам в Азербайджане вложили более $75 млн в реализацию социальных проектов – региональный директор
Азербайджан и Оман «сверяют часы» в сфере туризма
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 50 населенных пунктов
Суд по мере пресечения задержанного накануне в Киеве Саакашвили может состояться в понедельник - адвокат политика
Президент Алиев выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Губе
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Отношения между Иорданией и Азербайджаном развиваются в правильном направлении, - Нассар Ибрагим Мухаммед аль-Хабашнеи
Бакинцы приняли участие в музыкально-поэтическом кругосветном путешествии «80 минут вокруг света»
Состоялось первое заседание нового состава членов правления Caspian European Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Интерфакс-Азербайджан является лидером в 2016-2017гг среди азербайджанских СМИ по числу цитируемости в иностранных и российских СМИ - Интерфакс
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении