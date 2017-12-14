Вторая фаза переговоров Brexit станет проверкой прочности единства ЕС - Туск

Вторая фаза переговоров между ЕС и Великобританией станет испытанием для единства стран ЕС, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Я не сомневаюсь, что настоящим испытанием для нашего единства станет вторая фаза переговоров по Brexit", - заявил Д.Туск.

В пятницу ЕС официально завершит первую фазу Brexit, добавил Д.Туск.

Вторая фаза переговоров по Brexit затронет отношения между ЕС и Великобританией, в частности, торговые связи.

На прошлой неделе координатор ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что стороны переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза пришли к достаточному прогрессу, чтобы перейти к их следующей фазе.