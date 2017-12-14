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Дальнее зарубежье 14.12.2017 17:01

Вторая фаза переговоров Brexit станет проверкой прочности единства ЕС - Туск

Вторая фаза переговоров между ЕС и Великобританией станет испытанием для единства стран ЕС, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Я не сомневаюсь, что настоящим испытанием для нашего единства станет вторая фаза переговоров по Brexit", - заявил Д.Туск.

В пятницу ЕС официально завершит первую фазу Brexit, добавил Д.Туск.

Вторая фаза переговоров по Brexit затронет отношения между ЕС и Великобританией, в частности, торговые связи.

На прошлой неделе координатор ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что стороны переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза пришли к достаточному прогрессу, чтобы перейти к их следующей фазе.

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Тэги: ЕС, ТУСК, BREXIT, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]