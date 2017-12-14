Соглашение о покупке Анкарой у России ЗРС C-400 может быть подписано на этой неделе, заявляет глава МИД Турции

Турция и Россия могут подписать соглашение о закупке Анкарой зенитной ракетной системы С-400 уже на этой неделе, сообщает в четверг агентство "Анадолу" со ссылкой на главу турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу.

По информации агентства, министр также отметил, что никаких проблем по этому вопросу сейчас нет.

11 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Анкаре заявил, что РФ и Турция завершат работу, связанную с поставками С-400 в течение недели.

"Относительно С-400 наши соответствующие органы проделают необходимую работу и в течение этой недели завершат эту работу", - сказал он.