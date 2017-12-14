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Дальнее зарубежье 14.12.2017 17:31

Путин считает опасными попытки США использовать сирийских боевиков для борьбы против Асада

Москва отмечает, что боевики из Сирии уходят в Ирак, американцы их не преследуют, считая, что их можно было бы использовать в борьбе против действующего президента Сирии Башара Асада, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы видим своими глазами, наши летчики видят, что боевики уходят, скажем, в Ирак. Мы говорим американским партнерам: боевики пошли туда-то и туда-то. Но нет никакой реакции, они уходят. А почему? А потому, что думают (американцы - ИФ), что можно их было бы использовать в борьбе с Б.Асадом", - сказал В.Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Это самое простое, но и самое опасное, в том числе для тех, кто это делает", - пояснил президент, говоря о желании США использовать террористические группировки для достижения своих целей.

Президент РФ отметил, что для урегулирования в Сирии важно, чтобы у внешних игроков не было желания и соблазна использовать различные террористические радикальные группировки для достижения своих сиюминутных политических целей.

"Вот создали в свое время "Аль-Каиду" (террористическая группировка, запрещенная в РФ - ИФ) для борьбы с Советским Союзом в Афганистане, а она, в конечном итоге, нанесла удар 11 сентября по Нью-Йорку", - сказал он, добавив, что похожее происходит и в Сирии.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, СИРИЯ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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