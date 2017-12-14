Путин рассматривает новые польские версии авиакатастрофы под Смоленском как блеф, чушь и политические домыслы

Президент РФ Владимир Путин назвал польскую версию авиакатастрофы с руководством Польши под Смоленском чушью, блефом и призвал поляков не использовать трагедию во внутриполитических целях.

"Мы просто уже устали от доброго блефа. Чушь какая-то вообще, несут как несуразицу", - сказал В.Путин, комментируя вопрос польского журналиста с изложением версии о некоем взрыве на борту польского борта номер один.

Он напомнил, что в момент авиакатастрофы самолета польского президента (апрель 2010 года) был премьером РФ и к международной деятельности и работе спецслужб имел опосредованное отношение.

"Если на борту были взрывы, самолет откуда взлетел? Из Москвы или Варшавы? Значит, там их и положили. Мы что ли туда пробрались? Какие-то российские агенты положили туда взрывчатку что ли? Ищите у себя тогда", - сказал В.Путин.

Он также отметил, что "не было там никаких взрывов - это же изучено экспертами с польской стороны и с российской".

"Ну, беда, катастрофа. Мы переживали вместе с вами. Нет, нужно накручивать, неизвестно там, на чем, на голом месте. Вот и с останками этого самолета то же самое. Не нужно ничего придумывать. Если есть проблемы и трагедия, надо относиться к этому как к трагедии и не строить здесь никаких политических домыслов", - отметил президент.

По его мнению, все это только дополнительно осложняет российско-польские отношения и делается "ради того, чтобы поднять рейтинги внутри для кого-то".

В.Путин считает неправильным и не отвечающим интересам польского народа антироссийский курс лидеров государства.

"Мне кажется, российско-польские отношения поважнее, чем текущая внутриполитическая борьба в Польше между различными силами, которые используют в этой борьбе какой-то антироссийский фактор. Переверните вы в конце концов эту страницу, повзрослейте в конце концов, станьте зрелыми, отвечающими требованиям сегодняшнего дня и интересам польской нации и польского народа", - подчеркнул глава государства.

По его словам, "цепляние за эти проблемы, дальнейший развал российско-польских отношений не идет на пользу Польше".

"Посчитайте, сколько потерь возникло из-за различных санкций, к которым Польша присоединилась, и сколько рабочих мест потеряно, сколько производств могло бы возникнуть, ориентированных на российский рынок, - сказал В.Путин и добавил: - Нам от Польши ничего не надо. Мы хотим развивать отношения. Надеюсь, этот подход и возобладает".

Самолет польского президента Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все 96 человек, находившиеся на борту, погибли. Л.Качиньский летел на траурные мероприятия в Катынь, где захоронены польские военнослужащие, расстрелянные НКВД СССР в 1940 году.

Проведенным расследованием было установлено, что причиной крушения стало непринятие экипажем самолета польского президента решения об уходе на запасной аэродром в условиях плохой видимости, а также отсутствие должной реакции и требуемых действий экипажа при многократном срабатывании предупреждения и команды системы раннего предупреждения о сближении с землей.