Путин не согласился с утверждением Собчак о том, что власть в РФ боится оппозиции

Президент РФ Владимир Путин, реагируя на слова журналистки Ксении Собчак о боязни власти оппозиции, заявил, что власть никого не боится.
"Я вас уверяю, власть никого не боялась и никого не боится", - сказал В.Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг.
"Но власть не должна быть похожей на бородатого мужика, который лениво выковыривает капусту из своей бороды и смотрит на то, как государство превращается в какую-то мутную лужу, из которой олигархи выковыривают и ловят для себя золотую рыбку, как у нас это было в 90-х годах и как сейчас на Украине происходит", - отметил он, добавив, что государство не допустит в России такого сценария, как на Украине.
В.Путин добавил, что конкуренция на выборах должна быть и, "безусловно, будет".
В ходе пресс-конференции К.Собчак, которая ранее заявила о намерении участвовать в президентской гонке, задала В.Путину вопрос, боится ли власть честной конкуренции на выборах.
Азербайджан объявил в международный розыск Гусейнова, который подтасовал документы для получения политубежища за рубежом
Азербайджан амбициозен в проведении Expo-2025 – помощник I вице-президента
На линии фронта погиб солдат азербайджанской армии в результате обстрела со стороны ВС Армении
SOCAR присматривается к НПЗ Isab ЛУКОЙЛа на Сицилии
Международный аэропорт на северо-западе Азербайджана введен в строй после реконструкции
Капвложения в экономику Азербайджана за 11 месяцев сократились на 3%
BP и ее партнеры по проектам в Азербайджане вложили более $75 млн в реализацию социальных проектов – региональный директор
Азербайджан и Оман «сверяют часы» в сфере туризма
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 50 населенных пунктов
Суд по мере пресечения задержанного накануне в Киеве Саакашвили может состояться в понедельник - адвокат политика
Президент Алиев выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Губе
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Отношения между Иорданией и Азербайджаном развиваются в правильном направлении, - Нассар Ибрагим Мухаммед аль-Хабашнеи
Бакинцы приняли участие в музыкально-поэтическом кругосветном путешествии «80 минут вокруг света»
Состоялось первое заседание нового состава членов правления Caspian European Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Интерфакс-Азербайджан является лидером в 2016-2017гг среди азербайджанских СМИ по числу цитируемости в иностранных и российских СМИ - Интерфакс
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении