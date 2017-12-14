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СНГ 14.12.2017 16:28

Путин не согласился с утверждением Собчак о том, что власть в РФ боится оппозиции

Президент РФ Владимир Путин, реагируя на слова журналистки Ксении Собчак о боязни власти оппозиции, заявил, что власть никого не боится.

"Я вас уверяю, власть никого не боялась и никого не боится", - сказал В.Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг.

"Но власть не должна быть похожей на бородатого мужика, который лениво выковыривает капусту из своей бороды и смотрит на то, как государство превращается в какую-то мутную лужу, из которой олигархи выковыривают и ловят для себя золотую рыбку, как у нас это было в 90-х годах и как сейчас на Украине происходит", - отметил он, добавив, что государство не допустит в России такого сценария, как на Украине.

В.Путин добавил, что конкуренция на выборах должна быть и, "безусловно, будет".

В ходе пресс-конференции К.Собчак, которая ранее заявила о намерении участвовать в президентской гонке, задала В.Путину вопрос, боится ли власть честной конкуренции на выборах.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]