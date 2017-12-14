Путин: надеюсь, постепенно у Трампа появятся возможности наладить отношения с Россией

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что у его американского коллеги Дональда Трампа постепенно появится возможность наладить отношения с Россией.

"Надеюсь, что постепенно и у него тоже будут создаваться возможности для налаживания контактов с Россией в целом, и в этой части тоже он пойдет по пути своих предвыборных обещаний и намерений", - сказал он на ежегодной пресс-конференции.