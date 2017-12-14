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Финансы 14.12.2017 16:32

Счетпалата Азербайджана определила 5 стратегических целей до 2021г

План стратегического развития (SIP) Счетной палаты Азербайджана до 2021 года включает реализацию 5 целей, отмечает палата.

"Коллегия Палаты обсудила проект SIP на 2018-2020гг, который будет направлен на реализацию 5 стратегических целей", - подчеркивается в сообщении Счетпалаты.

В частности: совершенствование заключений, подготовленных палатой; применение новых методов аудита; усиление нормативно-правовой базы; усиление потенциала; усиление взаимодействия и сотрудничества с международными организациями.

Коллегия палаты также обсудила и утвердила План работы на 2018 год.

А.Азизов

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Тэги: СЧЕТПАЛАТА, РАЗВИТИЕ, ПЛАН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]