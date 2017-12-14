Счетпалата Азербайджана определила 5 стратегических целей до 2021г

План стратегического развития (SIP) Счетной палаты Азербайджана до 2021 года включает реализацию 5 целей, отмечает палата.

"Коллегия Палаты обсудила проект SIP на 2018-2020гг, который будет направлен на реализацию 5 стратегических целей", - подчеркивается в сообщении Счетпалаты.

В частности: совершенствование заключений, подготовленных палатой; применение новых методов аудита; усиление нормативно-правовой базы; усиление потенциала; усиление взаимодействия и сотрудничества с международными организациями.

Коллегия палаты также обсудила и утвердила План работы на 2018 год.

А.Азизов