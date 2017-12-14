Москве ничто не мешает развивать отношения с народом Иракского Курдистана, она продолжит это делать, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наши компании, в том числе компания "Роснефть", работают в Иракском Курдистане. Мы считаем, что это сотрудничество пойдет на пользу как Ираку в целом, Иракскому Курдистану в частности, так и российской экономике", - сказал В.Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг.

"Вообще у нас с Курдистаном и с курдами в целом традиционно, исторически очень добрые отношения. Я понимаю всю сложность этого вопроса в регионе, всю многообразность этой сложности, но, учитывая все эти тонкие моменты, мы исходим из того, что нам ничего не мешает с курдским народом развивать отношения. Будем это делать", - сказал он.