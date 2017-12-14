Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0116 RUR   0.029 GBR   2.2843 TRY   0.4459

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.99 Brent   64.69

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 14.12.2017 16:33

Сотрудничество "Роснефти" с Курдистаном пойдет на пользу как Ираку, так и России - Путин

Москве ничто не мешает развивать отношения с народом Иракского Курдистана, она продолжит это делать, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наши компании, в том числе компания "Роснефть", работают в Иракском Курдистане. Мы считаем, что это сотрудничество пойдет на пользу как Ираку в целом, Иракскому Курдистану в частности, так и российской экономике", - сказал В.Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг.

"Вообще у нас с Курдистаном и с курдами в целом традиционно, исторически очень добрые отношения. Я понимаю всю сложность этого вопроса в регионе, всю многообразность этой сложности, но, учитывая все эти тонкие моменты, мы исходим из того, что нам ничего не мешает с курдским народом развивать отношения. Будем это делать", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ИРАК, КУРДИСТАН


Похожие новости


Путин считает опасными попытки США использовать сирийских боевиков для борьбы против Асада Лидеры стран СНГ до конца года проведут неформальную встречу - Путин Путин ответил на 65 вопросов за 3 часа 40 минут Путин заявляет, что они с Трампом обращаются друг к другу по имени Путин: заявление Тиллерсона о готовности к прямым контактам с Пхеньяном - это хороший сигнал Путин: Мы не признаем ядерного статуса КНДР, считаем контрпродуктивным то, что там происходит

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]