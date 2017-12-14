Путин заявляет, что они с Трампом обращаются друг к другу по имени

Президент России Владимир Путин рассказал, что они с его американским коллегой Дональдом Трампом называют друг друга по именам и, если бы в английском языке было местоимение "ты", скорее всего, они бы его использовали.
"Мы с господином Трампом друг к другу обращаемся по именам, поэтому не знаю, если б было "ты" или "вы", мы перешли бы на "ты" или нет. Скорее всего, да", - сказал он на ежегодной пресс-конференции.
Так глава российского государства ответил на вопрос о том, перешли бы В.Путин и Д.Трамп на "ты", если бы в английском языке было различие между местоимениями "ты" или "вы".
Вместе с тем, В.Путин признал, что они мало знакомы с Д.Трампом - "по сути, встречались мельком два раза, только два раза, по-моему, по телефону разговаривали".
"Но в целом рабочий контакт должен быть между людьми, которые занимаются тем видом деятельности, которая поручена нам нашими избирателями", - добавил президент РФ.
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