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Дальнее зарубежье 14.12.2017 16:37

В Секторе Газа празднуют 30-летний юбилей движения ХАМАС

Тысячи палестинцы вышли на улицы города Газа, чтобы отметить 30-летие со дня создания движения ХАМАС, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По данным АП, на площадь Аль-Катиба, где состоится митинг по случаю этой даты, люди несут с собой зеленого цвета флаги и зеленые шарфы.

Движение было основано в 1987 году и в некоторых странах считается террористической организацией. С 2007 года оно контролирует сектор Газа.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, ХАМАС, ЮБИЛЕЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]