В Секторе Газа празднуют 30-летний юбилей движения ХАМАС

Тысячи палестинцы вышли на улицы города Газа, чтобы отметить 30-летие со дня создания движения ХАМАС, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По данным АП, на площадь Аль-Катиба, где состоится митинг по случаю этой даты, люди несут с собой зеленого цвета флаги и зеленые шарфы.

Движение было основано в 1987 году и в некоторых странах считается террористической организацией. С 2007 года оно контролирует сектор Газа.