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Дальнее зарубежье 14.12.2017 16:42

Бельгийский суд закрыл дело об экстрадиции экс-главы Каталонии

Бельгийский суд официально объявил о закрытии дела об экстрадиции бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона в Испанию, сообщает в четверг газета "Вангуардиа".

Также закрыто дело в отношении четырех других каталонских политиков, сопровождавших К.Пучдемона в Бельгии.

На формальных слушаниях о закрытии дел об экстрадиции, продлившихся несколько минут, сам К.Пучдемон, как и другие политики, не присутствовал.

На прошлой неделе Верховный суд Испании отозвал ордер на арест К.Пучдемона и четырех экс-министров Каталонии, действовавший на территории Евросоюза.

Ордер на арест К.Пучдемона остается в силе на территории Испании. Там К.Пучдемона и четырех его соратников обвиняют в мятеже, неповиновении властям и растрате государственных средств. По законам Испании им грозит до 30 лет тюрьмы.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, КАТАЛОНИЯ, ГЛАВА, ОРДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]