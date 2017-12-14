Бельгийский суд закрыл дело об экстрадиции экс-главы Каталонии

Бельгийский суд официально объявил о закрытии дела об экстрадиции бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона в Испанию, сообщает в четверг газета "Вангуардиа".

Также закрыто дело в отношении четырех других каталонских политиков, сопровождавших К.Пучдемона в Бельгии.

На формальных слушаниях о закрытии дел об экстрадиции, продлившихся несколько минут, сам К.Пучдемон, как и другие политики, не присутствовал.

На прошлой неделе Верховный суд Испании отозвал ордер на арест К.Пучдемона и четырех экс-министров Каталонии, действовавший на территории Евросоюза.

Ордер на арест К.Пучдемона остается в силе на территории Испании. Там К.Пучдемона и четырех его соратников обвиняют в мятеже, неповиновении властям и растрате государственных средств. По законам Испании им грозит до 30 лет тюрьмы.