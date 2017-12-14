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СНГ 14.12.2017 16:43

Путин считает, что объединение усилий России и США сделает эффективной борьбу с терроризмом и наркотрафиком в Афганистане

Борьба с наркотической и террористической угрозами в Афганистане была бы более эффективной, если США и России удалось бы объединить усилия на этом направлении, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на ежегодной пресс-конференции в Москве.

"Это одно из направлений работы, где мы могли бы действительно объединять наши усилия вместе с Соединенными Штатами", - сказал В.Путин.

"И, если бы мы добились этой совместной работы, то эти усилия действительно могли бы быть более эффективными", - подчеркнул президент РФ, отвечая на вопрос о перспективах взаимодействия РФ и США в противостоянии наркотической и террористической угрозе в Афганистане.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]