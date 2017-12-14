Путин считает, что объединение усилий России и США сделает эффективной борьбу с терроризмом и наркотрафиком в Афганистане

Борьба с наркотической и террористической угрозами в Афганистане была бы более эффективной, если США и России удалось бы объединить усилия на этом направлении, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на ежегодной пресс-конференции в Москве.

"Это одно из направлений работы, где мы могли бы действительно объединять наши усилия вместе с Соединенными Штатами", - сказал В.Путин.

"И, если бы мы добились этой совместной работы, то эти усилия действительно могли бы быть более эффективными", - подчеркнул президент РФ, отвечая на вопрос о перспективах взаимодействия РФ и США в противостоянии наркотической и террористической угрозе в Афганистане.