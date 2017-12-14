Walt Disney покупает активы 21st Century Fox за $52,4 млрд

Walt Disney Co. покупает часть активов 21st Century Fox, в том числе кино- и телевизионную студии, а также кабельные операции и международные ТВ-активы, за $52,4 млрд, говорится в пресс-релизе Disney.

Непосредственно перед сделкой, 21st Century Fox выделит в отдельную компанию ряд активов, в том числе телевизионную сеть Fox Broadcasting, а также телеканалы Fox News Channel, Fox Business Network, FS1, FS2 и Big Ten Network. Новая компания будет принадлежать акционерам 21st Century Fox и получит листинг на бирже.

В соответствие с условиями сделки, акционеры 21st Century Fox получат 0,2745 акции Disney за каждую принадлежащую им бумагу. Помимо этого, Disney возьмет на себя долг компании в размере порядка $13,7 млрд.

Таким образом, с учетом долга сумма сделки составит около $66,1 млрд.

Disney выпустит примерно 515 млн новых акций в пользу акционеров 21st Century Fox, что соответствует 25%-ной доле Disney.

Оценка акций 21st Century Fox может быть скорректирована с учетом налоговых обязательств, которые могут возникнуть в результате выделения активов, а также других транзакций, отмечается в сообщении Disney.

"Активы 21st Century Fox являются хорошим дополнением к активам Disney и позволят компании создавать более привлекательный контент, устанавливать больше прямых связей с потребителями по всему миру и обеспечивать пользователям более интересные впечатления, вне зависимости от того, где и что они выбирают", - говорится в сообщении Disney.

Советы директоров Disney и 21st Century Fox одобрили сделку. Помимо этого, требуется ее утверждение акционерами обеих компаний и регулятивных органов.

Как ожидается, экономия на расходах в результате сделки составит не менее $2 млрд.

Председатель совета директоров и главный исполнительный директор Disney Роберт Айгер останется во главе компании до конца 2021 года.

Акции Disney на предварительных торгах в четверг подорожали на 0,2%, бумаги 21st Century Fox - подешевели на 0,9%.