Южная Корея требует извинений от КНР из-за инцидента с избиением журналиста

В Сеуле потребовали официальных извинений со стороны Пекина после того, как сотрудники китайской службы безопасности несколько раз ударили южнокорейского журналиста, освещавшего визит президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Китай, сообщает агентство "Ренхап".

Инцидент произошел в четверг на промышленной выставке в Пекине, на которой присутствовал Мун Чжэ Ин, прибывший в Китай накануне с четырехдневным официальным визитом.

По информации агентства, группу из 14 журналистов, приехавших из Южной Кореи, не пустили на выставку, и они начали выражать недовольство. Тогда около 15 сотрудников китайской службы безопасности с силой вывели одного из них, а затем ударили. В результате с травмами журналист был доставлен в больницу в отделение интенсивной терапии.

Южнокорейские СМИ отмечают, что представители администрации президента Мун Чжэ Ина "пытались остановить 15 китайцев, которые наносили удары журналисту кулаками и ногами, однако их отталкивали".

Представитель МИД КНР в свою очередь в четверг заявил об обеспокоенности Пекина этим инцидентом.

"Если кто-то получил травму, то, конечно, мы эти обеспокоены. Надеемся, что это был всего лишь незначительный инцидент", - заявил он.