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Дальнее зарубежье 14.12.2017 16:58

Южная Корея требует извинений от КНР из-за инцидента с избиением журналиста

В Сеуле потребовали официальных извинений со стороны Пекина после того, как сотрудники китайской службы безопасности несколько раз ударили южнокорейского журналиста, освещавшего визит президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Китай, сообщает агентство "Ренхап".

Инцидент произошел в четверг на промышленной выставке в Пекине, на которой присутствовал Мун Чжэ Ин, прибывший в Китай накануне с четырехдневным официальным визитом.

По информации агентства, группу из 14 журналистов, приехавших из Южной Кореи, не пустили на выставку, и они начали выражать недовольство. Тогда около 15 сотрудников китайской службы безопасности с силой вывели одного из них, а затем ударили. В результате с травмами журналист был доставлен в больницу в отделение интенсивной терапии.

Южнокорейские СМИ отмечают, что представители администрации президента Мун Чжэ Ина "пытались остановить 15 китайцев, которые наносили удары журналисту кулаками и ногами, однако их отталкивали".

Представитель МИД КНР в свою очередь в четверг заявил об обеспокоенности Пекина этим инцидентом.

"Если кто-то получил травму, то, конечно, мы эти обеспокоены. Надеемся, что это был всего лишь незначительный инцидент", - заявил он.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КИТАЙ, ЖУРНАЛИСТ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]