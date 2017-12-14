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СНГ 14.12.2017 17:01

Путин ответил на 65 вопросов за 3 часа 40 минут

Тринадцатая по счету "большая" пресс-конференция президента России Владимира Путина длилась 3 часа 42 минуты, за это время журналисты успели задать главе государства 65 вопросов.

Таким образом, рекорд 2008 года, когда пресс-конференция главы государства продолжалась 4 часа 40 минут, в течение которых глава государства ответил более, чем на сто вопросов, побит не был. В 2016 году мероприятие длилось 3 часа 50 минут, за которые В.Путин ответил на 62 вопроса.

В этом году на пресс-конференцию президента РФ аккредитовалось рекордное число представителей российских и иностранных СМИ - более 1600 человек.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, БРИФИНГ, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]