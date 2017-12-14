Лидеры стран СНГ до конца года проведут неформальную встречу - Путин

Лидеры стран СНГ в конце декабря проведут неформальную встречу, сообщил в четверг президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас мы вырабатываем общий алгоритм, но не только в сфере торговли нефтью, газом, не только в сфере транспорта, но и общие алгоритмы в сфере цифровых технологий - чрезвычайно важное направление. Мы со всеми моими коллегами об этом говорили и, я думаю, что в ближайшее время, в конце этого месяца, еще раз соберемся и поговорим на этот счет еще раз, неформально", - сказал В.Путин на ежегодной пресс-конференции.

Он добавил: "Мы соберемся, надеюсь, это будет неформальная встреча в рамках СНГ, но и с коллегами из Евразийского экономического союза поговорим еще об этом".